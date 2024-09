SEGURANÇA

Quarteto é morto pela PM na Ilha de Itaparica

Quatro pessoas foram mortas, na manhã desta sexta-feira (13), na Ilha de Itaparica. De acordo com a Polícia Civil, as mortes foi resultado de confronto com policiais militares do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na região da fazenda Mãe Terra, na localidade de Misericórdia. Foram apreendidos fuzis, pistolas, munições e drogas na ocasião.