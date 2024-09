SALVADOR

Adolescente de 15 anos é morto a tiros em Fazenda Coutos

A violência na capital baiana deixou mais uma vítima. Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (12), no bairro de Fazenda Coutos. Ainda não se sabe a motivação do crime.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Enzo Trindade de Luz Santos, de 15 anos, foi encontrado na Rua Eixo 25, com marcas de tiros.

Em nota, a PM informou que foi ao local e encontrou o jovem morto. "De acordo com o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), na tarde desta quinta-feira (12), um homem foi a óbito atingido por disparos de arma de fogo na Rua Eixo 25, Fazenda Coutos. As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil", disse a nota.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para realizar a remoção e perícia do corpo. A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) investiga as circunstâncias da morte para esclarecer a autoria e a motivação do crime.