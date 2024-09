CRIME

Suspeito é morto e mulher é baleada durante tentativa de assalto em Águas Claras

Uma equipe da 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM) esteve no local, acionada pelo policial que trocou tiros com os suspeitos. O policial relatou que o trio suspeito chegou para roubar a moto. Ele reagiu ao notar o que acontecia. Um dos suspeitos foi baleado e morreu no local. Os outros dois fugiram com a moto em direção à BR-324, onde acabaram sendo detidos por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), que encontrou com eles um revólver.