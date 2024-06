Quase 600 alunos da rede municipal de Salvador são contemplados com atividades esportivas gratuitas

As aulas ocorrem duas vezes por semana e incluem esportes como stand up paddle, futebol, futvôlei, natação, karatê, tênis, ginástica rítmica, basquete, entre outros. O programa é coordenado pelas secretarias de Educação (Smed), de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) e da Fazenda (Sefaz).

O jovem Gabriel Nery Costa, de 16 anos, aluno do 9º ano do Ensino Fundamental, revela que a cada treino tem se surpreendido com as atividades desenvolvidas. Ele pratica canoagem e vela, e recebe, além do transporte, uniforme, lanche e protetor solar. “Gosto muito das atividades que pratico aqui. São esportes maravilhosos. Eu confesso que não tinha ideia de como seria antes de vir para cá, mas logo no primeiro dia foi espetacular, gostei muito”, conta.