FRIOZINHO

Quatro cidades baianas registram temperaturas abaixo de 20ºC; veja ranking

Menor temperatura foi de 16,9°C

Esther Morais

Publicado em 30 de março de 2026 às 10:50

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Com o fim do verão, cidades baianas voltaram a registrar temperaturas mais amenas nos últimos dias. No domingo (29), quatro municípios do estado tiveram marcas abaixo dos 20°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A menor temperatura foi registrada em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, com 16,9°C. Em seguida aparecem Correntina (18,6°C), Irecê (19,0°C) e Amargosa (19,4°C).

Apesar da queda nas temperaturas, as cidades baianas não aparecem entre as dez mais frias do país. O ranking nacional é liderado por Nova Friburgo (9,2°C), seguido por Monte Verde (10,4°C), Maria da Fé (10,6°C) e Campos do Jordão (11,0°C).

Inmet emite alerta de chuva na Bahia

Enquanto o interior registra temperaturas mais amenas, a capital Salvador segue sob alerta para chuvas. A cidade foi a que mais acumulou precipitação nas últimas 24 horas no Brasil, com 52,8 mm, também segundo o Inmet.

O órgão mantém um aviso de perigo potencial para acumulado de chuva nesta segunda-feira (30), válido até 23h59. A previsão indica precipitações entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

O alerta atinge regiões como a Metropolitana de Salvador, além do Centro Norte, Centro Sul e Sul da Bahia, e áreas dos vales do Jequitinhonha e Mucuri.