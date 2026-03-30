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Quatro cidades baianas registram temperaturas abaixo de 20ºC; veja ranking

Menor temperatura foi de 16,9°C

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de março de 2026 às 10:50

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Com o fim do verão, cidades baianas voltaram a registrar temperaturas mais amenas nos últimos dias. No domingo (29), quatro municípios do estado tiveram marcas abaixo dos 20°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A menor temperatura foi registrada em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, com 16,9°C. Em seguida aparecem Correntina (18,6°C), Irecê (19,0°C) e Amargosa (19,4°C).

Apesar da queda nas temperaturas, as cidades baianas não aparecem entre as dez mais frias do país. O ranking nacional é liderado por Nova Friburgo (9,2°C), seguido por Monte Verde (10,4°C), Maria da Fé (10,6°C) e Campos do Jordão (11,0°C).

Inmet emite alerta de chuva na Bahia

Enquanto o interior registra temperaturas mais amenas, a capital Salvador segue sob alerta para chuvas. A cidade foi a que mais acumulou precipitação nas últimas 24 horas no Brasil, com 52,8 mm, também segundo o Inmet.

O órgão mantém um aviso de perigo potencial para acumulado de chuva nesta segunda-feira (30), válido até 23h59. A previsão indica precipitações entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

O alerta atinge regiões como a Metropolitana de Salvador, além do Centro Norte, Centro Sul e Sul da Bahia, e áreas dos vales do Jequitinhonha e Mucuri.

A recomendação é evitar enfrentar o mau tempo, observar áreas de encosta e acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193) em caso de emergência.

Tags:

Frio

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