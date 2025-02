ACIDENTE

Quatro pessoas da mesma família morrem em batida entre carro e caminhão na Bahia

Acidente aconteceu próximo à cidade de Brumado, no sudeste

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos estavam em sentidos opostos quando ocorreram a colisão, mas ainda não se sabe as causas exatas do acidente. Após o impacto, ambos os veículos saíram da pista, com o carro ficando completamente destruído. >