SEGURANÇA

Quatro presos: operação cumpre mandados contra investigados por homicídios em Salvador

Ação é resultado de inquérito que apura uma morte ocorrida no início de agosto na capital

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpre, na manhã desta quarta-feira (4), mandados judiciais contra integrantes de um grupo criminoso com atuação na Cidade Baixa e em bairros da Região Integrada de Segurança Pública Baía de Todos os Santos (Risp/BTS). Até o momento, quatro foram presos, sendo um em flagrante por porte de arma e posse de drogas. Os alvos da operação são responsáveis por homicídios ligados ao tráfico de drogas.

Ao todo, noventa policiais do DHPP e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) estão engajados na operação, que conta com 20 equipes. A ação é um desdobramento de um inquérito que apura um crime de homicídio ocorrido no início de agosto em Salvador.