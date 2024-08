ARTE

Quem é Frans Krajcberg, artista polonês que doou acervo ao Governo da Bahia

Após denúncias de que as obras doadas pelo artista polonês Frans Krajcberg (1921-2017), doadas ao Estado da Bahia, estão se degradando, o Ministério Público de Contas da Bahia, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), deu prazo de 150 dias para que a gestão estadual assuma a conclusão das obras do Museu Artístico e Ecológico, em Nova Viçosa. As obras do artista incluem elementos da natureza que revelam seu ativismo ambiental.