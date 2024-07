POLÍTICA

'Quem quer ver artista baiano, vá pra Bahia', diz pré-candidato a prefeito do Recife sobre Carnaval

Pré-candidato do PSD a prefeito de Recife, Daniel Coelho disse, nesta sexta-feira (5), que, se eleito, vai trazer um novo conceito para o Carnaval da capital pernambucana, sem a presença de artistas de fora do estado.

A declaração ocorreu durante sabatina promovida com os pré-candidatos a prefeito de Recife pelo jornal Folha de S. Paulo e pelo portal UOL.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira aponta que o atual prefeito de Recife, João Campos (PSB), que é pré-candidato à reeleição, lidera com 75% das intenções de voto. Em segundo lugar, há um empate técnico. Daniel Coelho aparece com 7% das intenções de voto, seguido por Gilson Machado (PL), que tem 6% das intenções de voto, e pela deputada estadual Dani Portela (PSOL) com 3%.