OPORTUNIDADE

Quer aprender a desenvolver games? Curso oferece 800 vagas gratuitas; veja como participar

As aulas são online e voltadas para pessoas a partir de 12 anos

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 12:51

Curso de games Crédito: Divulgação

Considerado o maior curso gratuito de desenvolvimento de games do país, o Criar Jogos EAD acaba de abrir 800 vagas para moradores da Bahia, especialmente para aqueles que residem em Camaçari e arredores, e de São Paulo. O curso é 100% gratuito e oferece uma metodologia ágil e inovadora, com aulas online que começam de imediato. O projeto, que já certificou quase 5 mil pessoas em todo o Brasil, é promovido pelo Instituto Burburinho Cultural, com patrocínio do Grupo Boticário e Núclea, e tem como missão desmistificar o desenvolvimento de jogos eletrônicos, oferecendo uma formação acessível e de qualidade. >

Com duração média de dois meses e meio, o curso é voltado para pessoas a partir de 12 anos e as inscrições podem ser feitas por meio do site oficial: www.criarjogos.com.br. Além de ser uma porta de entrada para o mercado de games, a iniciativa também visa impulsionar o desenvolvimento de habilidades tecnológicas entre jovens e adultos da região. >

Desde 2022, o Criar Jogos já formou alunos em várias regiões do Brasil, incluindo Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, com apoio de instituições como o Instituto Federal da Bahia (Ifba), que cedeu instalações para a realização de polos presenciais. A metodologia do curso foi pensada para garantir uma aprendizagem fluida, com videoaulas e acompanhamento personalizado por monitores, que orientam os alunos em cada etapa do processo. Os conteúdos abordados no curso incluem Alfabetização Digital, Cultura de Jogos, Programação, Game Design, Criação de Protótipos e muito mais.>

"Nosso objetivo é mostrar aos jovens e adultos que é possível, sim, ingressar no universo dos jogos eletrônicos e desenvolver a própria carreira na área. Queremos criar uma rede de criadores de jogos, que possam inovar e transformar suas ideias em produtos reais, como jogos acessíveis ao público em geral", afirma Priscila Seixas, presidente do Instituto Burburinho Cultural.>

O programa também visa fomentar a criatividade e a prática, com foco no desenvolvimento de jogos que envolvam desde a elaboração de histórias e personagens até a construção de protótipos interativos. O curso utiliza ferramentas como Scratch, uma plataforma intuitiva que ajuda a quebrar barreiras iniciais na programação e ensina conceitos importantes de lógica, design e interatividade.>

“Sempre quis fazer o meu próprio jogo e, agora, com o que aprendi no Criar Jogos, estou criando uma história incrível de aventura e desafios”, conta o aluno Miguel Silva Ribeiro, 12 anos, que está desenvolvendo o jogo “As histórias de Oliver”. A proposta é levar o jogo para a Play Store e permitir que todos possam acessá-lo. Para a coordenadora de extensão do Ifba, Lanuza Lima, o Criar Jogos é uma excelente oportunidade de conexão entre a universidade e a comunidade local, além de proporcionar uma vivência prática e lúdica em programação para os alunos do instituto.>