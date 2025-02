NA BAHIA

Quer fugir do Carnaval? Veja cinco destinos com diárias a partir de R$ 230

CORREIO listou lugares onde a paz reina mesmo no período de folia

Se você faz parte do time que não quer chegar perto de um trio elétrico neste Carnaval, saiba que ainda dá tempo de "fugir" de Salvador durante o período de festa. Destinos turísticos na Bahia oferecem opções de tranquilidade durante a folia, e diárias podem ser encontradas a partir de R$ 230. Confira abaixo cinco dicas imperdíveis em diversas regiões do estado. >

Vale do Capão

Essa dica vai para quem gosta de trilha e cachoeira. O Vale do Capão, distrito de Caetê-Açu, atrai os visitantes mais "alternativos" da Chapada Diamantina. A vila charmosa integra a paisagem formada por morros e cachoeiras. Entre elas, a Cachoeira da Fumaça, uma das mais famosas da região. Uma pesquisa na plataforma Booking.com revela que ainda há opções de hospedagem a partir de R$ 230, como na pousada Ilha do Mato, localizada na rua Morro Branco. >

Boipeba

Localizada ao sul de Salvador, a Ilha de Boipeba integra o Arquipélago de Tinharé, no município de Cairu. O destino é ideal para quem busca dias de sossego e descanso em praias paradisíacas. Diárias em pousadas na ilha para o período do Carnaval custam a partir de R$ 370. Saindo da capital, é preciso atravessar a Baía de Todos-os-Santos até a Ilha de Itaparica, viajar até Valença e pegar uma lancha com destino à Boipeba. >