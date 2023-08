'Quero que alguém me diga onde está o erro', diz Jerônimo sobre PL dos precatórios

O governador Jerônimo Rodrigues afirmou que está cumprindo a lei no pagamento dos precatórios, durante evento nesta segunda-feira (21). O governo enviou para a Asssembleia Legislativa um projeto de lei que altera o pagamento dos valores aos professores. Desde maio, o valor para o pagamento dos precatórios está disponível na conta do governo, mas depende do projeto de lei para ser repassado para a categoria. A primeira parcela, paga em setembro de 2022, não repassou o valor dos juros e está sendo questionada na justiça. Segundo Jerônimo, o Supremo Tribunal Federal (STF) não determinou o pagamento dos juros.

"Eu estou fazendo um pouco mais do que Rui. Estou pagando 60% que é devido e que a lei obriga. Eu sou professor, se eu não cumprir a lei, vou responder. Eu vou cumprir a lei. Só quero que alguém me diga onde está o erro", disse.

Os professores questionam a postura do governo sobre o PL e desde julho fazem manifestações em Salvador e no interior do estado. Nesta segunda-feira (21), os professores fazem uma nova manifestação saindo do Campo Grande em direção à Praça Castro Alves, no Centro. E na terça, dia da votação, a categoria prometeu que vai ocupar a Alba.