'Quero ser conhecida não apenas por ser mulher, mas pelo meu trabalho', diz Ana Paula Matos

Se for reeleita nas eleições deste ano, a vice-prefeita Ana Paula Matos se tornará a mulher com mais tempo no Executivo soteropolitano

Terceira mulher a ocupar o cargo de vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT) será candidata à reeleição no pleito deste ano. Se for reconduzida, se tornará a mulher com mais tempo no Executivo soteropolitano, mas, em entrevista ao CORREIO, ela ressalta que não quer ser lembrada apenas por ser mulher.