POLÍTICA

Caso seja reeleita, Ana Paula Matos será a mulher com mais tempo no Executivo de Salvador

Para poder se candidatar a vice-prefeita, Ana Paula precisou se afastar, nesta quarta-feira (5), do comando da Secretaria Municipal de Saúde

Gilberto Barbosa

Publicado em 5 de junho de 2024 às 19:53

Atual vice-prefeita vai concorrer à reeleição com Bruno Reis (União Brasil) Crédito: Ana Albuquerque/Correio

A vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) se tornará a mulher com mais tempo no Executivo na história da capital baiana, caso seja reconduzida nas eleições municipais deste ano. Na última segunda-feira (3), ela foi confirmada como pré-candidata a vice-prefeita na chapa à reeleição do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

Ana Paula Matos é a terceira mulher a ocupar o cargo no município, seguindo os passos da professora Célia Sacramento, vice de ACM Neto entre 2013 e 2016 e de Beth Wagner, que comandou o Palácio Thomé de Souza ao lado da ex-prefeita Lídice da Mata (PSB, na época PSDB) entre 1993 e 1997.

Para a professora e mestra em Direito Eleitoral, Erica Silva Teixeira, a permanência de Ana Paula na chapa mostra a força do capital político que ela possui e que poderá ser aproveitado pela vice-prefeita em eleições futuras.

“Ela tem uma trajetória política de respeito, porque além de vice-prefeita, ela também foi candidata à vice-presidência com um candidato que possui um capital político grande (Ciro Gomes, do PDT). Ana Paula se mostrou uma pessoa com uma capacidade política, jurídica e técnica muito boa. Se Bruno Reis tiver algum tipo de estratégia a longo prazo de inseri-la nesse jogo político e utilizar o que ela tem de bom para entregar, pode ser uma excelente ramificação do partido e para disputas maiores”, afirmou.

Para poder se candidatar a vice-prefeita, Ana Paula precisou se afastar do comando da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A pasta foi assumida pelo subsecretário Alexandre Reis nesta quarta-feira (5).

“Eu me despeço (da secretaria) com o sentimento de leveza, dever cumprido, mas sobretudo de coesão e gratidão com a equipe. A Saúde tem muitos desafios que são diários, contínuos e não podem esperar. Várias vezes acordava com alguma emergência de hospital ou do Samu que precisava de resolução, mas Deus me permitiu fazer as entregas e eu já agradeci a oportunidade de servir a minha cidade”, afirmou.