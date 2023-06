'Rajada de tiros': mulher é morta perto do Barradão antes de jogo

Crime aconteceu próximo ao Barradão. Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

A animação que antecede as partidas do Vitória no bairro Sete de Abril deu lugar ao susto antes da partida do rubro-negro na noite de quarta-feira (28) contra o Sampaio Corrêa. Uma mulher foi atingida por vários tiros na interseção da Rua da Boa Paz com a Avenida Aliomar Baleeiro. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos.



De acordo com moradores, a mulher teria sido pega de surpresa e foi morta pelas costas. No local onde foi atingida, nem a chuva e a areia que jogaram por cima foram capazes de esconder marcas evidentes de sangue que ficaram após o crime na manhã desta quinta-feira (29).

"Foi uma rajada por trás, sem nem tempo de reagir ou fugir da área. Ela estava ali perto do poste e caiu na hora. Foram muitos tiros, tudo em uma sequência rápida, parecia até metralhadora", conta um morador da Rua da Boa Paz, que prefere não se identificar.

A Policia Militar da Bahia (PM-BA) informou que o crime teria acontecido por volta das 20h30, uma hora antes do início do jogo. Agentes da 50° Cicom receberam a denúncia e constataram a situação ao chegar no local. Em nota, a policia não mencionou nenhuma ligação entre a presença da mulher no local e a partida.

Os moradores, que viram o corpo no chão, afirmam que a vítima não era moradora da área e que não parecia ser torcedora. "Foi um pouco antes, mas eu creio que ela não estava aqui para o jogo. Não estava com a camisa do time. Porém, também não é moradora daqui da rua ou do bairro aqui. Ninguém conhece", aponta outro morador.

Pelo fato do crime ter acontecido próximo do estádio, a rua estava cheia de torcedores transitando em direção ao estádio. Além dos que caminhavam para chegar na partida, outros torcedores estavam parados junto a isopores bebendo. Apesar disso, nenhum torcedor ficou ferido.

"Na hora que aconteceu, estava muito movimentado. Virou uma confusão porque todo mundo se assustou e correu. Foi muita sorte não ter pegado em ninguém mais porque foram muitos tiros que deram nela", completa o morador, sem se identificar.