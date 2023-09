Rapaz desaparece após mergulhar em praia de Maraú, no sul da Bahia

Um homem desapareceu após mergulhar na praia dos Coqueirais, em Maraú, no sul da Bahia. Equipes do Corpo de Bombeiros fazem varreduras desde terça-feira (19).



Bombeiros da 2ª CIA em Ilhéus, pertencente ao 4° Batalhão de Bombeiros Militar (4° BBM) em Itabuna, permanecem, nesta quarta (20), realizando inspeção na área da faixa de areia e na água, com a equipe náutica e mergulhadores.



Não há informações sobre a circunstância do afogamento.