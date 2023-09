Rapaz desaparece após nadar na praia de Ondina

Um rapaz que desapareceu quando tomava banho de mar na praia de Ondina, em Salvador, ainda está desaparecido e as buscas continuam nesta terça-feira (12), segundo o Corpo de Bombeiros. Ele se afogou no domingo (10).



Bombeiros do 13º BBM/Bmar organizam as buscas. Nos primeiros dias, foram usados drones e embarcações. Hoje, dez bombeiros atuam nas buscas pelo mar e também fazem buscas por terra, na faixa de areia. O perímetro do trabalho dos bombeiros é de 1,5 km da chamada área quente, Ondina, onde aconteceu a ocorrência.