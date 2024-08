OPORTUNIDADE

Rede D’Or abre vagas para programa de trainee na Bahia

A Rede D’Or, maior rede do segmento de saúde da América Latina, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee. Podem se escrever candidatos com formação superior concluída ou prevista entre agosto de 2020 e dezembro de 2024, sem restrição de cursos.