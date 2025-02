BAHIA

Rede estadual vai contratar 52 psicólogos e 52 assistentes sociais

Anúncio foi feito durante a segunda edição do podcast semanal do governador

Tharsila Prates

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 22:27

Educadores nomeados pelo governo estadual Crédito: Fernando Vivas/ Arquivo GOVBA

O governo do estado autorizou a contratação de psicólogos e assistentes sociais para a rede estadual de ensino da Bahia. Serão contratados 52 psicólogos e 52 assistentes sociais, em um investimento de R$ 5,7 milhões para o ano de 2025 e de R$ 5,7 milhões para 2026.>

Os psicólogos e assistentes sociais vão atuar conjuntamente para fortalecer o processo de ensino e aprendizagem nas escolas estaduais, trabalhando para melhorar as relações no ambiente escolar, promover práticas inclusivas e resolução de conflitos, prevenir evasão escolar e violações de direitos e articular ações com a rede de proteção da criança e do adolescente.>

O anúncio foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), na noite desta segunda-feira (10), durante a segunda edição do podcast semanal, que contou com a participação da secretária da Educação, Rowenna Brito.>

Os detalhes, no entanto, ainda não foram divulgados pelos gestores. “Eles [os novos profissionais] vão ficar ligados aos núcleos territoriais de educação, acompanhando as nossas unidades escolares, roda de conversas, para a gente cuidar da saúde mental de todo mundo: estudante, professor, equipe de apoio das escolas, e fortalecer ainda mais a educação da Bahia”, complementou a secretária Rowenna Brito.>

Durante o podcast, o governador garantiu também o cumprimento do pagamento do novo piso nacional da Educação, no valor de R$ 4.877,78.>

Foi anunciada ainda a publicação do edital 2025 do Educa Mais Bahia, com previsão de dez mil vagas e investimento de R$ 110 milhões. O programa, que visa induzir e qualificar a ampliação da jornada nas escolas públicas da rede estadual de ensino através de oficinas educativas exercidas por pessoas que desenvolvem trabalho voluntário, contabilizou no ano passado 7.832 monitores voluntários, 987 escolas e 240 mil estudantes envolvidos, com investimento de R$ 71,7 milhões.>

Outro anúncio foi a publicação do edital 2025 do Mais Estudo, com previsão de 52 mil vagas, com investimento previsto de R$ 70,2 milhões. O programa consiste em uma monitoria estudantil, atualmente abrangendo os componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática e Iniciação Científica e envolvendo estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e de todas as séries do Ensino Médio, congregando recursos da Secretaria da Educação do Estado (SEC) e do Fundo de Combate à Pobreza.>

Em 2025, o Mais Estudo incluirá a monitoria de Biologia. Com a implementação de laboratórios bem equipados dos colégios de Tempo Integral e da Educação Profissional, os monitores selecionados irão trocar conhecimentos e desenvolver habilidades essenciais para o aprendizado científico.>