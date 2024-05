Rede SAC oferecerá Carteira de Identificação da Pessoa Autista e Passe Livre

A Rede SAC incluiu no atendimento o serviço da Carteira de Identificação da Pessoa Autista (Ciptea). O documentos ajuda a garantir a atenção integral, o pronto atendimento e a prioridade no acesso a serviços públicos e privados a autistas.

A inauguração do serviço será nesta quarta-feira (22), às 14h, no SAC Uruguai, que fica no Outlet Center, em Salvador. Também passa a ser oferecido o Passe Livre, documento que assegura gratuidade no sistema de transporte coletivo intermunicipal a pessoas com deficiência.