INCLUSÃO

Núcleo de Atendimento a crianças autistas será inaugurado nesta sexta-feira (19)

Acontece nesta sexta-feira (19), a inauguração do Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O novo espaço funcionará no bairro de Ondina, nas instalações do Centro Integrado de Apoio à Criança e ao Adolescente (CIAC), com atendimento às crianças e jovens com paralisia cerebral, autismo, dentre outras condições.