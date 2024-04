ABUSO FÍSICO E MENTAL

Mulher é presa após abusar de crianças com autismo severo nos EUA

Uma auxiliar de ônibus escolar foi presa no Colorado, nos Estados Unidos, por suspeita de abusar fisicamente de três crianças com autismo severo. Ao menos um dos casos foi registrado em vídeo, segundo o escritório de advocacia que representa as famílias. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.