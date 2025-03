INDÚSTRIA

Refinaria de Mataripe apresenta recordes em indicadores ambientais e de produção

Desempenho é apontado como resultado do programa de eficiência e investimentos na transformação do ativo

Donaldson Gomes

Publicado em 7 de março de 2025 às 09:36

Mataripe está sob a gestão da Acelen há três anos Crédito: Divulgação

Aliar o consumo consciente à eficiência operacional é um dos objetivos perseguidos pela Refinaria de Mataripe, desde o início da gestão da Acelen, empresa de energia chegou à Bahia há três anos. >

A modernização da planta, com inovações tecnológicas e revitalização do complexo industrial colocam a Refinaria de Mataripe entre as melhores e mais modernas da América Latina. “Investimos significativamente mais em nossa gestão do que a média histórica, e os resultados comprovam a transformação do ativo”, comenta Celso Ferreira, vice-presidente de Operações da Acelen, em nota enviada pela empresa.>

As melhorias contínuas incluem a preocupação ambiental no centro desses avanços. Ano passado, a unidade teve seu melhor resultado histórico em eficiência hídrica. O consumo total de água da Refinaria de Mataripe reduziu em 29%, quando comparamos dezembro de 2021 com dezembro de 2024. “Essa economia corresponde a 4,7 bilhões de litros, o que seria suficiente para abastecer as cidades baianas de Candeias e São Francisco do Conde juntas, com seus 110 mil habitantes”, destaca Celso.>

Em 2024, a empresa também apresentou redução expressiva no consumo de energia: menos 7% do consumo total por barril processado. Por ano, isso é superior ao consumo residencial de eletricidade de todo o estado de Roraima (636 mil habitantes) – e uma economia que ultrapassa R$ 100 milhões nos custos de energia e gás natural (matéria-prima), apenas em 2024. >

“Baixamos em 37% o custo absoluto de energia, fomos de R$ 2,05 bilhões/ano em 2022 para R$1,30 bilhões/ano em 2024. Também reduzimos 46% os custos energéticos (US$/bbl), somando melhoria técnica, gestão de contratos de fontes energéticas e fatores externos como câmbio e Brent”, explica Celso.>

Além disso, a Refinaria de Mataripe conseguiu emitir menos 54% de gases ao flare e ao meio ambiente. “Em 2024, tivemos o melhor resultado histórico com uma redução de 14% em relação à meta do ano de emissão para o flare (MGT). Também reduzimos em 81% a emissão de enxofre em relação a 2022 e alcançamos o nosso recorde com uma redução de 67% na meta do ano para este item”, destaca o executivo. >

Outra importante conquista da unidade em 2024 foi a redução de 24% em relação à meta do ano para geração de resíduos sólidos, 35% a menos do que em 2023. Marco alcançado após a implementação do programa Aterro Zero, que reduziu em 87% os resíduos para a destinação em aterros sanitários em relação a 2023. O Aterro Zero foi criado para impulsionar a economia circular e reduzir a geração de resíduos nas operações da refinaria. >

Recordes de produção>

Em outubro de 2024, a Refinaria de Mataripe atingiu um novo recorde de volume de produção de destilados médios, com um total de 530 mil metros cúbicos de médios, incluindo querosene de avião (QAV), diesel S10, S500 e marítimo, superando a marca anterior de 508 km³, registrada em maio de 2024. Um aumento de 4,2%. Vale destacar que a companhia elevou o teor de médios (diesel S10+diesel S500 + MGO +QAV) da refinaria de 34,0% em 2022 para 40,5% em 2024. >

A Refinaria de Mataripe encerrou o ano de 2024 com uma marca histórica na produção de Querosene de Aviação (QAV). A empresa ultrapassou os 607 mil metros cúbicos (m³) desse combustível, que abastece aviões e helicópteros equipados de turbina a jato, turboélices ou turbo-fans. O resultado é 60% maior que os 383 mil m³ obtidos em 2023.>