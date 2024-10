VIOLÊNCIA

Reflexo da insegurança: Salvador registra duas matanças em apenas oito dias

Oito dias. Este é o espaço de tempo que separa dois episódios de extrema violência em Salvador. No dia 11, dois homens e uma mulher foram assassinados a tiros no bairro Dois de Julho – um sobrevivente foi levado ao HGE. As vítimas eram usuárias de drogas e foram baleadas por ocupantes de um carro escuro, num ataque do Comando Vermelho à área do Bonde do Maluco.