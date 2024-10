BAHIA

Salvador: soltos em audiências de custódia, matanças e Curuzu em pânico

“Polícia prende, justiça solta”. Esta crítica é muito comum entre os baianos quando o assunto é audiência de custódia, ato que determina que todo preso em flagrante deve ser apresentado a um juiz para avaliar a necessidade da manutenção da prisão. Dados da Defensoria Pública do Estado, divulgados neste mês, entre os 2.898 casos analisados, a decisão mais comum foi a concessão de liberdade provisória, 57,80% do total, ou seja, 1.675 casos.

Oito dias. Este é o espaço de tempo que separa dois episódios de extrema violência em Salvador. No dia 11, dois homens e uma mulher foram assassinados a tiros no bairro Dois de Julho – um sobrevivente foi levado ao HGE. As vítimas eram usuárias de drogas e foram baleadas por ocupantes de um carro escuro, num ataque do Comando Vermelho à área do Bonde do Maluco.