VIOLÊNCIA EM SALVADOR

Descartado como lixo: corpo é encontrado dentro de saco em contêiner no Pau Miúdo

Policiais militares da 37ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para verificar uma situação de um corpo encontrado e, ao chegarem no local, as equipes confirmaram o fato e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Salvador) investiga as circunstâncias da morte. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar a vítima, autoria e motivação para o crime