JEQUIÉ

Motociclista é morto e passageira é ferida em ataque na Bahia

Mulher foi encaminhada para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié

Da Redação

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 18:49

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um jovem, de 21 anos, foi morto a tiros na região do Centro Industrial do município de Jequié, no centro sul do estado. A vítima conduzia uma moto com uma mulher na garupa. O crime foi registrado na tarde da última quarta-feira (23).

Segundo a Polícia Civil, Gilmar de Souza Core Junior estava na moto quando foi baleado. A mulher ficou ferida e foi socorrida por uma ambulância do Samu para o Hospital Geral Prado Valadares, onde permanece internada. Gilmar não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada e encontrou as vítimas feridas. "Policiais militares do 19º BPM foram acionados, no final da tarde de quarta-feira (23), após receberem informações sobre duas pessoas caídas ao solo, feridas por disparos de arma fogo no bairro Mandacaru, em Jequié. Ao chegarem, os PMs constataram o fato. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos no local e a outra havia sido socorrida por populares para uma unidade de saúde da região", diz a nota.