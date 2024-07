SAÚDE

Região de Valéria recebe programa Saúde nos Bairros até dia 20

Durante o período de estadia, os profissionais estão realizando também a captação de pacientes para realização de cirurgias eletivas e agendamento para exames de raio X. Os interessados devem apresentar Cartão SUS, RG e, caso necessário, o guia dos exames pretendidos. Caso não tenha requisição, o paciente passará com o médico clínico no próprio local e realizará os exames.

O programa está presente também em outros dois bairros até o próximo sábado (13), das 7h às 17h: no Vale dos Lagos, no estacionamento da Paróquia Divino Espírito Santo, Estrada da Muriçoca, 789; e no Cabula VI, na Praça do Amor, 10.