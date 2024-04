ALEGRIA DA CRIANÇADA

Renata Fernandes, Emília Nuñez e Ricardo Ishmael marcam presença na Bienal com literatura infantil

Autores estarão autografando seus livros e interagindo com os leitores durante toda a Bienal

Da Redação

Publicado em 18 de abril de 2024 às 17:21

Renata Fernandes, Emília Nuñez e Ricardo Ishmael Crédito: Divulgação

Após grande sucesso em 2022, a Bienal do Livro da Bahia acontecerá novamente em Salvador, entre 26 de abril e 01 de maio, no Centro de Convenções Salvador. Entre as atrações desta edição do evento, os autores de livros infantis Renata Fernandes, Emília Nuñez e Ricardo Ishmael estarão presentes com um stand, compartilhado entre as respectivas editoras, Letra A, Tibi e Mojubá.

O espaço, denominado “Janelas Encantadas”, ficará localizado próximo ao espaço infantil, com cerca de 60 títulos para crianças de todas as idades e com a presença dos escritores, autografando seus livros e interagindo com os leitores durante toda a Bienal.

“A Bienal do Livro Bahia, já inserida no calendário das grandes bienais literárias, traz consigo um enorme potencial para fortalecer o mercado editorial da Bahia e do Nordeste, além de contribuir enormemente para a formação de leitores. Portanto, participar deste evento é poder experenciar toda essa potência que envolve 150 marcas expositoras e 90 mil visitantes. Esses números, e os excelentes resultados da edição de 2022, fazem com que as expectativas sejam as melhores”, expressa o escrito Ricardo Ishmael.

Os autores

Renata, Emília e Ricardo são expoentes de uma nova geração de escritores infantis da Bahia e estão avançando pelo Brasil desde os últimos 10 anos. Têm seus livros adotados pela grande maioria das escolas de Salvador e já alcançaram voos mais longos, com livros espalhados por todo o país, em livrarias, projetos pedagógicos de escolas, marketplaces, clubes de leitura e plataformas digitais. Juntos, já venderam mais de 600 mil exemplares.

Renata, Emília e Ricardo também serão atrações do espaço “Janelas Encantadas”, com contações de histórias e dinâmicas criativas, respectivamente no sábado (27) às 14h e no domingo (28) às 14h e às 18h.

Onde encontrar os autores

Stand B19 / ASA A, compartilhado entre as Editoras Letra A, Tibi e Mojubá, bem próximo ao Espaço Janelas Encantadas;

Espaço Janelas Encantadas – Bienal do Livro Bahia: sábado (27) às 14h, lançamento e contação de história do livro “Quanta charada esconde a bicharada – Volume III” de Renata Fernandes;

Domingo (28) às 14h, contação de história do livro “Da raiz do cabelo até a ponta do pé” de Emília Nuñez;