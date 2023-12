Repórter do CORREIO vence Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar na categoria Nordeste

Repórter do CORREIO, Thais Borges, ganha o Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2023 na categoria regional Nordeste. A cerimônia que concretizou a vitória da jornalista foi realizada nesta segunda-feira (4) no Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein − Campus Cecília e Abram Szajman, em São Paulo.



“Fico honrada com o reconhecimento pelo meu trabalho e do esforço que fazemos para qualificar a cobertura jornalística de saúde e ciência na Bahia. Viemos de anos muito desafiadores nessas duas áreas e me sinto feliz de ver que o esforço de trazer as melhores reportagens sobre esses temas não foi em vão. Sou muito grata aos organizadores, em nome do Hospital Israelita Albert Einstein e do Jornalistas&Cia, por darem visibilidade ao jornalismo regional”, disse Thais Borges.