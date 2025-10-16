Acesse sua conta
‘Respeito à dignidade humana’: reitor da Ufba se manifesta contra despejo de famílias em São Lázaro

Moradores receberam no início desta semana um documento que exige a reintegração de posse de terreno que pertence à universidade

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17:28

Reitor se pronunciou através de vídeo no canal da TV Ufba no YouTube
Reitor se pronunciou através de vídeo no canal da TV Ufba no YouTube Crédito: Reprodução

O reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Paulo Miguez, se manifestou nesta quinta-feira (16) sobre o processo de reintegração de posse do terreno que seria parte da Ufba em São Lázaro, que ameaçaria a morada de 14 famílias do local. Em vídeo compartilhado pela assessoria da instituição, Miguez afirmou que a universidade já solicitou à Justiça “a interrupção de toda e qualquer medida executória destinada a pôr em marcha o processo de reintegração de posse de áreas sob sua guarda” no bairro.

Na manhã de segunda-feira (13), viaturas de agentes da Polícia Federal, que acompanhavam uma oficial de justiça, entregaram a todos os moradores da região às margens da Igreja de São Lázaro - como se fosse o fim de um quarteirão -, um documento que exige a reintegração de posse do terreno.

Segundo o reitor, a Universidade constituiu uma comissão que está debruçada sobre esta questão e que está “orientada pelo respeito absolutamente inamovível à dignidade humana e o direito social de moradia, um e outro presentes na Constituição brasileira”.

“Quero tranquilizar a comunidade de São Lázaro que qualquer medida que venha a ser implementada será amplamente discutida e consertada com as pessoas dessa comunidade”, finalizou.

A área ameaçada engloba um perímetro que, além de casas, tem bares tradicionais, inclusive os que promovem o Samba de São Lázaro há três anos. A área da igreja não é afetada pela decisão judicial.

Thiago mora em São Lázaro desde que nasceu e recebeu a notificação por ARISSON
Áreas que o processo indica como 'novas invasões' por Reprodução
Pelo menos 14 famílias seriam alvo de desapropriação do terreno por ARISSON
Luiz Fernando mora em São Lázaro há 51 anos e foi notificado por ARISSON
Pelo menos 14 famílias seriam alvo de desapropriação do terreno por ARISSON
Pelo menos 14 famílias seriam alvo de desapropriação do terreno por ARISSON
Parte do terreno da Ufba foi invadida para criação de cavalos por ARISSON
Pelo menos 14 famílias seriam alvo de desapropriação do terreno por ARISSON
Thiago mora em São Lázaro desde que nasceu e recebeu a notificação por ARISSON
Thiago mora em São Lázaro desde que nasceu e recebeu a notificação por ARISSON
Pelo menos 14 famílias seriam alvo de desapropriação do terreno por ARISSON
Pelo menos 14 famílias seriam alvo de desapropriação do terreno por ARISSON
Certificado indica a compra do terreno pela Ufba em 1976 por Reprodução
Policiais federais executaram mandado de rein por Reprodução
Policiais federais estiveram em São Lázaro na segunda-feira por Reprodução
Thiago mora em São Lázaro desde que nasceu e recebeu a notificação

De acordo com Thiago da Silva, 35, que gerencia um bar na região junto com a família, os policiais federais informaram que há um prazo de 30 dias para que a comunidade apresente uma defesa. Se não houver defesa, terão que sair do local e podem ter que pagar até pelos custos dos equipamentos usados na demolição.

Processo

A ação movida pela Ufba teve início com uma investigação. A reportagem teve acesso ao processo e, segundo um dos documentos apresentados na petição inicial, de maio de 2023, uma denúncia havia sido recebida pelo sistema Fala.BR no ano anterior.

A ocorrência registrava uma invasão em duas regiões do terreno, onde haveria loteamentos, demarcações e pequenos barrotes de madeira. O processo anexa diversas fotos que mostram o que seriam as novas ocupações do terreno, inclusive uma parte onde hoje ficam baias de cavalo. Haveria duas novas áreas de invasão - as duas foram demarcadas nos documentos iniciais como ‘novas ocupações do terreno’.

A reportagem identificou que pelo menos uma das áreas é onde ficam baias de cavalo. A outra é apontada pelo processo como uma construção que funciona como uma pizzaria. Um despacho da Superintendência de Meio Ambiente (Sumai) da instituição destaca que a invasão era um "fato atual", mas tinha relação com um procedimento anterior.

O terreno de Ondina-São Lázaro foi comprado pela Ufba em 16 de novembro de 1976, de acordo com uma certificação anexada pela instituição. Era uma área que pertencia à Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) e que havia sido desmembrada do antigo Parque de Exposições de Ondina, pertencente ao governo estadual. A área, segundo o documento, era de 5,6 mil m².

Havia um processo interno, movido em 2007, que também buscava investigar justamente invasões no campus. Esse procedimento, segundo a ação, está atualmente na Procuradoria da universidade.

Histórico

A partir de 2023, alguns episódios são importantes para entender as movimentações do processo. Em 26 de junho daquele ano, a oficial de justiça Tatiana Fogueira relatou ter ido à Ufba e que, lá, servidores da instituição a teriam advertido, de forma unânime, sobre a 'impossibilidade de realização da diligência de citação e intimação dos ocupantes do terreno' apenas por uma oficial de justiça e sem acompanhamento policial.

*Com informações da reportagem de Thais Borges

