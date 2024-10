SAÚDE

Restaurante Brisa recebe palestra sobre alimentação saudável

O bate-papo será conduzido por Nadia Molina e Aureo Augusto

Da Redação

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 17:09

Nadia Molina e Aureo Augusto Crédito: Divulgação

A especialista em alimentação Nadia Molina e o médico Aureo Augusto realizarão uma palestra sobre conhecimento, sabor e saúde nesta terça-feira (8), no restaurante Brisa, na Pituba. Defensores da alimentação cuidadosa como filosofia de vida, os dois usam ajudam pessoas a alcançarem um estilo de vida mais saudável.

Nadia é uma das pioneiras da alimentação natural na Bahia, comandante da cozinha do Brisa, e fará um debate com orientações e dicas para os ouvintes. “Desde que comecei, na década de 80, nunca presenciei uma situação tão delicada das pessoas em relação à saúde. Muita gente com problemas crônicos e desacreditada de que pode melhorar. Nós abraçamos como missão a conscientização sobre conhecimentos naturais”, comentou Molina.

Aureo é naturopata, e mora no Vale do Capão há quarenta anos, apoiando a natureza como forma de cuidar da saúde. “Nesses tempos desafiadores, nos quais somos confrontados com uma sociedade adoecedora, encontramos possíveis soluções na observação da natureza e na ação natural”, opinou.

O restaurante escolhido é rodeado por um jardim, repleto de natureza e alinhado com as ideias do evento. Lá, a cada dois meses, são realizados encontros sobre saúde e bem-estar.

“Gostamos de abrir as portas para conversar sobre naturopatia, fitoterápicos e de divulgar o trabalho de naturismo em Salvador para as pessoas que ainda não conhecem”, afirmou Nadia.

Ela comanda a cozinha do Brisa buscando pratos que não incluam produtos químicos, temperos e ingredientes ultraprocessados, prezando pelo sabor e saúde juntos. “Muitas pessoas chegam aqui precisando melhorar a alimentação por conta do excesso de produto químico, consumo de agrotóxico e tantos produtos que estão fazendo tanto mal para a saúde. Desde que inaugurei o restaurante, além de comida gostosa, sempre tive o compromisso de fazer o melhor para essas pessoas. Esse compromisso continua até agora”, comenta.

Nadia é escritora, tendo como uma de suas obras o livro Alternativa Natural, que trata do tema de vida saudável. Ela também ensina nos cursos, onlines e presenciais, de seu restaurante, ensinando a comer bem, preservando a saúde.