Resultado do Fies 2025 sai nesta terça; confira cronograma completo

Ministério da Educação (MEC) oferecerá, ao todo, mais de 112 mil vagas em cursos superiores não gratuitos



Millena Marques

Agência Brasil

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 11:36

Site oficial do Fies Crédito: Marcello Casal Jr

O resultado e a ordem de classificação dos inscritos no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2025 serão divulgados nesta terça-feira (18) pelo Ministério da Educação (MEC). >

O resultado da pré-seleção pode ser conferido em breve no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior com senha da plataforma Gov.br>

Neste ano, o MEC oferecerá, ao todo, mais de 112 mil vagas em cursos superiores não gratuitos, divididas em dois processos seletivos. Desse total, são 67.301 vagas no primeiro semestre e 44.867, no segundo semestre. >

O programa federal financia as mensalidades do ensino superior a estudantes de baixa renda em universidades privadas, com o objetivo de democratizar o acesso à educação no país. >

Fies e Fies Social>

Há duas modalidades desta política pública. A primeira é o Fies tradicional, que atende estudantes com renda de até três salários mínimos e pode cobrir de 50% a 100% das mensalidades do curso. >

Já o Fies Social tem como público alvo os estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) em situação de ativos.>

Em todo o processo seletivo, 50% das vagas são reservadas ao Fies Social. Nesse caso, o governo federal concede até 100% de financiamento dos encargos educacionais, cobrados pela instituição de ensino superior no curso, desde que não ultrapasse os valores definidos pelo comitê gestor do Fies.>

A situação do candidato inscrito no CadÚnico foi verificada pelo MEC com base nos dados que estavam registrados até 11 de janeiro de 2025.>

Cronograma>

Entre 19 e 21 de fevereiro, os estudantes pré-selecionados deverão acessar o Fies Seleção para complementar a inscrição e obter o financiamento público das mensalidades em faculdades privadas.>

Os estudantes inscritos que ficarem fora da chamada regular do processo seletivo do Fies irão automaticamente para a lista de espera de vagas não preenchidas. Ou seja, o candidato não precisará manifestar seu interesse em participar,>

O período de convocação por meio da lista de espera será de 25 de fevereiro a 9 de abril. >