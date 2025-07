JUSTIÇA

Réu é capturado após fugir do próprio julgamento na Bahia

Homem foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio qualificado

Durante a execução do próprio julgamento, um homem, de 55 anos, fugiu do Fórum de Baianópolis, no Extremo Oeste da Bahia. Ele foi recapturado na tarde desta sexta-feira (18) e encaminhado para a cidade de Barreiras, onde segue custodiado. Ele foi condenado pelo crime de homicídio qualificado. >

O julgamento ocorreu na última terça-feira (15). Ronivon João Pereira foi acusado de matar uma mulher, identificada como Valdivina Pereira Passos, a pauladas, em janeiro de 2000, com a ajuda de um parceiro, que também estava sendo julgado, mas foi absolvido, conforme indicado na sentença do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).>

De acordo com informações da TV Bahia, por volta das 20h da terça-feira, o juiz pediu para que os presentes se retirassem da sala de julgamento para que o júri pudesse votar as sentenças de Ronivon e do parceiro. Com isso, os dois, que estavam em liberdade provisória, deixaram o fórum e não retornaram mais. Ele foi condenado a 25 anos e nove meses de reclusão. Ele foi encontrado em uma casa, numa região de mata. >