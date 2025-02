PROTESTO

Rodízio de alunos e comida 'com cheiro de barata': estudantes do Rotary denunciam condições de colégio

Protesto foi realizado em frente ao colégio nesta quarta-feira (26)

Maysa Polcri

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 15:00

Alunos protestam contra condições de colégio estadual em Salvador Crédito: Reprodução

Alunos do Colégio Estadual Rotary, em Itapuã, fizeram um protesto em frente à instituição de ensino nesta quarta-feira (26). Os estudantes denunciam que as refeições estão sendo feitas no espaço onde, até o ano passado, funcionava o laboratório de química, o que diminuiu a qualidade da comida. Outro problema seria o rodízio de alunos, por conta de uma reforma no local. >

A Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) foi questionada sobre as reclamações, através da sua assessoria de imprensa, mas não se manifestou até esta publicação. O espaço segue aberto. Segundo as denúncias dos estudantes, nem todos os alunos estão tendo aulas todos os dias. >

Uma aluna do 1º ano do Ensino Médio, por exemplo, diz que só está indo para o colégio nas terças-feiras. "A obra começou no ano passado, mas quando o ano letivo começou, eles estipularam rodízio de alunos", contou. Outra mudança provocada pela reforma é o local onde as refeições dos alunos estão sendo preparadas. >

Reforma está sendo realizada no colégio Crédito: Reprodução

"Quando voltamos para o colégio neste ano percebemos que eles transformaram o laboratório de química em cozinha. Os alunos estão com medo de algum tipo de contaminação", diz uma aluna. Desde que a mudança foi realizada, segundo ela, a qualidade das refeições piorou. >

"Pararam de dar suco nas refeições porque disseram que estão sem copos. As comidas estão com cheiro de barata desde que a mudança aconteceu. Antes disso, a gente via até rato na cozinha" Aluna do Colégio Rotary