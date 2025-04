OPERAÇÃO

Rodoviária terá esquema especial de transporte no feriadão de Páscoa

A previsão é de que mais de 94 mil passageiros utilizem o terminal em nove dias

O Terminal Rodoviário de Salvador funcionará com esquema especial de transporte entre os dias 13 (domingo) e 21 (segunda-feira) de abril. O feriadão de Páscoa deve fazer com que mais de 94,5 mil passageiros circulem pela rodoviária. Por isso, 600 horários extras serão disponibilizados. >

A informação foi confirmada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). Segundo o órgão, o aumento do fluxo de passageiros com destino ao interior da Bahia acontece a partir deste final de semana. >

A expectativa de maior movimento no terminal é para o dia 17 de abril (quinta-feira), quando o fluxo deverá ser de 17 mil passageiros. A Agerba recomenda que os passageiros adquiram as passagens com antecedência e verifiquem a documentação necessária. Confira o número de passageiros estimado para cada um dos dias: >