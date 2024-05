VAZAMENTO

Rompimento de tubulação na Via Expressa deixa cinco bairros sem água

Nazaré, Saúde, Caixa D’água, Barbalho e Macaúbas tiveram distribuição de água comprometida

Raquel Brito

Publicado em 31 de maio de 2024 às 15:46

Rompimento fez com que uma cratera se abrisse na Via Expressa Crédito: Raquel Brito/CORREIO

Uma tubulação de grande porte rompeu na Estrada da Rainha, na Via Expressa de Salvador. Por conta disso, cinco bairros tiveram o abastecimento de água interrompido e uma cratera se abriu em uma das vias, que precisou ser interditada. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (30), mas gerou impactos durante o dia de sexta (31).

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o rompimento foi causado por um vazamento de água. A companhia informou ainda que a falta de abastecimento atingiu os bairros de Nazaré, Saúde, Caixa D’água, Barbalho e Macaúbas. A retomada do serviço para os moradores começou no meio da tarde desta sexta-feira.

“Como o retorno da água é sempre gradativo, pois é preciso encher e pressurizar novamente as tubulações, alguns imóveis podem ter o abastecimento normalizado somente amanhã, por isso a Embasa orienta o uso econômico da água armazenada”, disse a empresa, em nota.

O local de intervenção foi isolado e sinalizado para os reparos emergenciais que a Embasa realiza no trecho onde se formou a cratera. O serviço emergencial foi concluído por volta das 15h30, quando o abastecimento começou a ser retomado. Após essa etapa, as equipes estão fazendo o reaterro, limpeza e pavimentação da via.

Reparo emergencial da tubulação foi finalizado por volta de 15h30 Crédito: Raquel Brito/CORREIO

Uma das pessoas afetadas foi a aposentada Maria Conceição de Amorim, de 82 anos. Moradora do Barbalho, ela contou que está se virando com dois baldes de água enquanto a distribuição não é normalizada.

“Eu lavei os pratos, fiz o café e reservei uma parte para tomar banho. E tem que ser suficiente para minha prima tomar banho também. Eu estava com roupa na máquina de lavar, mas isso já não vou ter como fazer até minha água voltar”, falou.

Brito, dono de um bar no bairro de Macaúbas, também pensa em recorrer aos baldes com água do tanque de sua própria casa se a situação apertar mais no seu estabelecimento. Ele percebeu que o abastecimento havia sido interrompido no seu bar quando foi lavar os copos.

“A sorte é que eu moro aqui perto e tenho reservatório em casa. Qualquer coisa, só atravesso a rua e pego. Mas, espero que volte logo, para facilitar a nossa vida”, disse.

Assim como ele, outras pessoas não relataram interrupção na distribuição em sua própria casa porque têm reservatórios, as caixas d’água ou instalações hidráulicas adequadas. Segundo a Embasa, isso faz com que, muitas vezes, a suspensão do serviço não seja percebida.

A reportagem entrou em contato com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) para saber como está o trânsito na região e qual trecho foi afetado pela interdição, mas não houve resposta até a publicação da matéria.