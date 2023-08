Rua Afonso Celso será requalificada na Barra

Rua terá uma série de intervenções. Crédito: Gil Santos/ CORREIO

Uma das vias mais conhecidas de Salvador, parte de um cartão postal da cidade e local para onde os foliões correrem quando querem descansar da agonia do Carnaval, a Rua Afonso Celso, próximo ao Farol da Barra, vai passar por uma série de intervenções. As novidades foram anunciadas nesta terça-feira (22). O investimento será de R$ 2,5 milhões e a conclusão da obra está prevista para três meses.



A principal mudança será a reconstrução e o alargamento das calçadas. Atualmente, parte do passeio está tomada pelas raízes das árvores o que dificulta caminhar pela região e a mobilidade de pessoas com deficiência. O nível vai ficar mais próximo ao da rua e, segundo o Município, haverá acessibilidade. A região é residencial, mas também tem pousadas e outros estabelecimentos comerciais.

O projeto é da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e abrange 600 metros de extensão. O asfalto será trocado e será implantado piso intertravado em determinados trechos, além da construção de bolsões de estacionamento e pontos de ônibus. Apesar das mudanças, a via permanecerá com duas faixas para veículos. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez a assinatura da ordem de serviço no Largo do Farol da Barra, nesta terça-feira.

“É como se fosse mais uma etapa de requalificação da Barra. No passado, fizemos a orla e uma rua transversal. Ao longo desses dois anos e meio chegaram novos empreendimentos, são 18 sendo construídos na Barra, diversos deles na Afonso Celso. Essa requalificação é importante para estimular a chegada de mais negócios, gerar emprego, renda e melhorar a vida de quem vive e visita essa região da cidade”, disse.

A Rua Afonso Celso é onde fica parte da estrutura montada durante o Carnaval, e no restante do ano é uma via de movimento intenso de veículos e pedestres. A psicóloga Eduarda Oliveira, 38 anos, contou que a região precisa de melhorias.

“As calçadas estão desgastadas, tem trechos que é impossível caminhar, e com a construção de novos prédios e negócios no bairro o movimento está ficando cada vez mais intenso. Quando a orla está interditada, por exemplo, todo mundo usa essa via para seguir em direção ao shopping. Ela precisa de atenção do poder público”, disse.

Será construída uma baia de ônibus, haverá reforço do sistema de microdrenagem, com execução de 2,2 mil metros de extensão de sarjeta, instalação de 20 lixeiras e 36 balizadores de trânsito. O local também vai receber piso em concreto lavado e meio-fio em granito. As obras serão efetuadas pela Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman). O casal de turistas de São Paulo, Victor e Amanda Guedes, visitou pela primeira vez.

“Estamos adorando Salvador. Passamos a manhã andando pela Barra e conhecendo os locais legais que tem no bairro. Como não há grandes prédios, as ruas têm um clima mais aconchegante, mais intimista. Essa aqui [Afonso Celso] precisa de melhorias, é clara a diferença entre ela e as outras duas [Marques de Leão e a Oceânica]”, contou Amanda.

O prefeito lembrou das intenções já realizadas na Barra e região, como a requalificação da orla, da Rua Professor Sabino Silva, da Avenida Milton Santos, do Jardim Brasil e do Corredor da Vitória. Atualmente, a Avenida Centenário também está sendo requalificada, com reconstrução de calçadas, instalação de novos equipamentos e reforma da pista de corrida. A previsão é concluir tudo até o final do ano.

Nesta terça-feira, os vereadores devem votar o projeto que autoriza a prefeitura a contratar empréstimo no valor de R$ 300 milhões para a realização de obras na cidade. Entre as novidades, está a construção de uma Arena Multiuso, na orla da Boca do Rio, climatizada e com capacidade para cerca de 16 mil pessoas. A parte conceitual do projeto já está pronta e estão sendo feitos serviços de sondagem e topografia.