SAC emite de graça nova carteira de identidade para idosos em Salvador e no interior

Veja como participar da quinta edição do Projeto Cidadão 60+

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:14

Nova Carteira de Identidade Nacional

O SAC realiza atendimento exclusivo de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para idosos no sábado (14). A ação faz parte da 5ª edição do Projeto Cidadão 60+, que oferece o documento apenas este público em postos da rede SAC em Salvador e Região Metropolitana (RMS), além do interior do estado. 

O atendimento será no período da manhã e precisa ser agendado previamente. A marcação deve ser feita através do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Na capital e RMS todos os postos participam da ação. No interior, são 21 unidades e 39 pontos SAC. A quinta edição do projeto terá capacidade para realizar mais de 4,5 mil atendimentos. Nas quatro edições anteriores, foram realizados quase 12,6 mil atendimentos. A ação, que acontece durante um sábado por mês, é exclusiva para pessoas a partir de 60 anos de idade, conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). 

Nova carteira de identidade

O novo documento só será obrigatório a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita.

Para fazer a CIN, é necessário apresentar a certidão original em mãos, seja de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.

Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.

O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

Serviço 

1ª via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) - Projeto Cidadão 60+

Quando: Sábado (14)

Horário: Pela manhã

Quanto: Gratuito

