SAC faz mutirão para emissão da nova carteira de identidade de graça em cidade da Bahia

Atendimento acontece por ordem de chegada

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 14:39

Crédito: Ascom/Saeb

O SAC realiza atendimento especial da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. O mutirão será realizado até o dia 3 de março no Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Schaun, localizado na Av. ACM, no bairro do Malhado.

De acordo com o SAC, o objetivo da ação é atender à grande procura pelo documento no município, oferecendo à população mais um local para emissão da CIN, além do posto fixo do SAC em Ilhéus. O atendimento acontece das 8h às 17h, com cota diária de 135 atendimentos, por ordem de chegada. 

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
O novo documento só será obrigatório a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita.

Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos, seja de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.

Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.

O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

Serviço

Atendimento da Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Onde: Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Schaun, em Ilhéus

Quando: Até o dia 3 de março, de 8h às 17h, por ordem de chegada, com senhas limitadas

Quanto: Gratuito

