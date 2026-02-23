MUTIRÃO

SAC faz mutirão para emissão da nova carteira de identidade de graça em cidade da Bahia

Atendimento acontece por ordem de chegada

O SAC realiza atendimento especial da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. O mutirão será realizado até o dia 3 de março no Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Schaun, localizado na Av. ACM, no bairro do Malhado.

De acordo com o SAC, o objetivo da ação é atender à grande procura pelo documento no município, oferecendo à população mais um local para emissão da CIN, além do posto fixo do SAC em Ilhéus. O atendimento acontece das 8h às 17h, com cota diária de 135 atendimentos, por ordem de chegada.

O novo documento só será obrigatório a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita.

Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos, seja de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.



Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.

O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

Serviço

Atendimento da Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Onde: Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Schaun, em Ilhéus

Quando: Até o dia 3 de março, de 8h às 17h, por ordem de chegada, com senhas limitadas