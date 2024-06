Saiba as lojas que participarão do 'Dia Livre de Impostos' em Salvador

Ao menos quatro lojas confirmaram a participação no projeto "Dia Livre de Impostos", que acontece em Salvador nesta quinta-feira (6). O projeto é realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) em parceria com o Shopping Barra, onde algumas lojas do centro de compras terão produtos comercializados sem o valor da tributação.

A ação é realizada em todos os Estados do Brasil, juntamente com o Distrito Federal, e prevê descontos de até 70% do valor final do produto. No total, mais de 100 mil lojas de todo o país devem participar da ação em 1.500 cidades. A expectativa é de que mais de 2 milhões de consumidores sejam beneficiados com os descontos.