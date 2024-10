ALUNOS CONECTADOS

Saiba como escolas de Salvador lidam com celular em sala de aula

Medidas incluem restrição do aparelho nas salas de aula e espaços de convivência



Larissa Almeida

Gilberto Barbosa

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 07:00

Escolas adotam estratégia para reduzir o uso dos celulares Crédito: Shutterstock

Pensando nos possíveis impactos do uso dos celulares no desempenho acadêmicos, as escolas de Salvador adotam estratégias para conviver com as novas tecnologias. Entre as medidas está a restrição do uso do aparelho nas salas de aula e nos espaços de convivência.

Localizada na Federação, a Land School proibiu o uso aparelho em todos os espaços da instituição. A coordenadora pedagógica do ensino fundamental II da instituição, Daniela Davis-Becker conta que a medida tem o objetivo de evitar distrações nas atividades acadêmicas, além de aumentar a concentração e a produtividade dos alunos.

“Inicialmente, a proibição foi aplicada apenas na sala de aula. Em seguida, expandimos para os estudantes de quinto ao sétimo ano, restringindo o uso em todos os espaços da escola. Isso resultou no aumento do engajamento dos alunos nas atividades, além de um aumento médio de 12% na performance acadêmica. Com isso, estendemos para as outras séries do ensino fundamental II”, fala.

Ainda segundo Daniela, a implantação da restrição foi feita de maneira gradual para que todos se adaptassem a nova realidade, além de possibilitar os impactos no processo educacional. Ela fala sobre como a norma impactou no convívio entre os jovens.

“Notamos uma melhoria no comportamento, com o aumento nas interações entre os alunos, criando relações mais profundas entre eles. Vimos também um ganho nas habilidades de resiliência e paciência. O mundo virtual é muito imediato e um atraso pequeno já causa ansiedade em quem está usando e isso se traduz na sala de aula”, completa.

A preocupação das instituições surge em um momento em que crianças e adolescentes estão cada vez mais presentes nos espaços virtuais. Um levantamento produzido pela TIC Kids Online Brasil aponta que 56% dos jovens de 9 a 17 anos das classes AB e C usam a internet no ambiente escolar. Entre os discentes da Classe D, o número cai para 44%. O levantamento também aponta que o celular é o aparelho mais utilizado pelos estudantes.

O Villa Global Education, localizado na Paralela, tentou integrar o aparelho a rotina pedagógica. A diretora pedagógica Selma Brito relata que o colégio buscava assumir o compromisso de desenvolver a cidadania digital entre os discentes. A prática, no entanto, mostrou a necessidade de uma nova direção.

“Precisamos suspender o uso celular como um item de aprendizado, já que ele dispersava a atenção em sala de aula. Passamos a indicar para os pais outros aparelhos como tablets e notebook, indicando o que deveria ser disponibilizado nos equipamentos para impulsionar o nosso trabalho”, afirma.

A instituição também investigou como o dispositivo afetava o convívio durante os intervalos. A análise resultou na extensão da proibição para quase todo o ambiente escolar, com uso sendo restrito a pequenas zonas no colégio, em horários específicos.

“Nós consideramos que o celular garante que as famílias acompanhem seus filhos e escolhemos locais para estabelecer zonas livres na escola. Geralmente são os espaços onde eles aguardam os pais no final do turno ou vão lanchar e podem aproveitar para ligar para os pais e combinarem alguma coisa”, conclui.

Já as escolas do Serviço Social da Indústria (Sesi) passaram a proibir o uso do celular nas salas de aula no segundo semestre de 2024. A superintendente executiva de Educação e Cultura do Sesi, Clessia Lobo afirma que a medida teve apoio unânime das famílias dos alunos

"Podemos constatar que o celular pode causar desatenção e aumentar a ansiedade do estudante, que passa a lidar com diversos assuntos em um mesmo momento prejudicando o aprendizado. A implantação da restrição não foi simples já que os estudantes ainda têm dificuldades e problemas com irritabilidade devido a carência e a dependência do aparelho”, declara.