Quem era a influencer assassinada dentro de casa em Salvador?

A influencer Yanca Lorrane Jesus Maia, 27 anos, foi morta a tiros na madrugada desta sexta-feira (18) dentro de casa, no bairro de Periperi, Subúrbio de Salvador. Na rede social, Yanca atingiu os 74 mil seguidores após sua morte. O Instagram era onde ela mostrava looks e chamava atenção por fotos de biquíni. Uma das fotos tem como cenário o Porto da Barra.

Antes da morte, Yanca postou indiretas na rede. A jovem compartilhou a música "Hoje Ela Já Chorou", do cantor Hungria, e em uma publicação no feed, escreveu: "O mal de alguns é tocar muito no meu nome, que desespero é esse?".