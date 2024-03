EM SALVADOR

Arena São Joaquim acontece neste sábado (16); confira programação

Evento vai reunir comerciantes da Feira de São Joaquim

Publicado em 14 de março de 2024 às 08:00

Feira de São Joaquim é um mundo de cores, sabores e cultura Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Acontece, no próximo sábado (16), o Projeto Arena São Joaquim, na Doca 1, no bairro do Comércio. O evento, que é gratuito e aberto ao público, vai reunir comerciantes da Feira de São Joaquim e contará com bate-papo sobre as expressões sócio-econômicas do comércio a céu aberto mais tradicional de Salvador. A Arena São Joaquim acontecerá das 15h às 19h.

O projeto marca a fase final da Trilha Empreendedores do Futuro e Trilha Empreendedora, que capacitou e acelerou negócios de cerca de 15 feirantes durante o ano passado. Entre as temáticas abordadas pela formação estiveram educação profissional e financeira, sustentabilidade e prática de negócios responsáveis. No sábado (16), será lançada a segunda edição do projeto.

“O projeto fez um mapeamento da Feira de São Joaquim e identificou a oportunidade de contribuirmos com o desenvolvimento da feira a partir da educação empreendedora dos feirantes e de seus filhos”, explica Adriana Medeiros, supervisora de marketing da Tecon Salvador, unidade de negócios da Wilson Sons - operadora de logística portuária que atua na capital baiana.

A programação da Arena São Joaquim conta ainda com mesa redonda, às 16h25, que vai debater a riqueza cultural e as potencialidades econômicas da Feira de São Joaquim. Participarão da conversa Cesar D’Ajagunã, Coordenador da Federação Nacional do Culto Afro Brasileiro, Avani de Almeida, Presidente do Grêmio Recreativo Cultural Escola De Samba Filhos Da Feira De São Joaquim, Jorge Washington, Ator do Bando de Teatro Olodum e Afrochefe no Culinária Musical, e Dadá da Feira, Chef do Cantinho da Dadá. A mediação será de Linda Bezerra, editora-chefe do Correio.

O Projeto Arena São Joaquim é uma colaboração entre a JA Bahia, organização social que incentiva jovens em todo mundo, e a Wilson Sons, com o apoio do HUB Salvador, CEEP Empreende e IEL. O evento ainda tem patrocínio do Banco do Nordeste e apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda de Salvador (SEMDEC).

Programação

15h - Abertura

16h - 16h15 - Abertura com Banda Didá

16h15 - 16h25 - Apresentação Institucional

16h25 - 17h - Mesa de Conversa

17h10 - 17h25 - Certificação dos participantes da Trilha e lançamento das novas turmas

17h25 - 1h - Apresentação Cultural: Escola de Samba Filhos da Feira de São Joaquim

15h às 19h - Stands de vendas dos feirantes (artigos religiosos, artesanato, floricultura e produtos alimentícios)