SAÚDE BUCAL

Saiba onde obter atendimento odontológico gratuito em Salvador

Secretaria de Saúde oferece mais de 160 pontos de atendimento na cidade

O Dia Mundial da Saúde Bucal é celebrado nesta quinta-feira (20). Para reforçar o cuidado com a população, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador oferece serviços odontológicos em mais de 160 pontos da cidade, entre unidades básicas, especializadas, de urgência/emergência e móveis. >

Na rede fixa de saúde, a população conta com serviços de baixa complexidade como atendimento clínico, limpeza, restauração, extração, raio-x e aplicação de flúor. Os serviços especializados são destinados para pacientes que possuam cardiopatias ou doenças sexualmente transmissíveis. Já nas unidades de emergência, o atendimento é voltado para os casos de mais urgentes, a exemplo de fratura, inflamações, drenagens de cistos, hemorragias e demais traumas dentários.>

A coordenadora da Saúde Bucal, Mylena Leal, destaca que é essencial manter uma rotina de cuidados odontológicos. “Uma boca saudável não só contribui para a aparência e autoestima, mas também para a saúde do corpo como um todo. É essencial a atenção com a higiene bucal, que inclui escovação dentária diária, uso de fio dental e visitas periódicas ao dentista”, aconselha.>

A gestora alerta que a falta de cuidados com a boca pode levar a uma série de problemas, como cáries, gengivite, periodontite e até mesmo a perda dos dentes, como também diversas doenças, das mais simples às mais complexas, como câncer de boca e esôfago. “Por isso, garantir a promoção do cuidado bucal é fundamental para fortalecer a saúde dos soteropolitanos e sua qualidade de vida”, completa.>

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF)

O município dispõe de consultórios odontológicos nos 155 postos de saúde, com atendimentos clínicos com marcação prévia no sistema para procedimentos de profilaxia; cirúrgicos; restauradores; periodontia básica e radiografia. São realizadas, ainda, ações de promoção à saúde bucal, entre elas, atividades educativas, escovação dental supervisionada e aplicação de flúor.>