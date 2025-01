DOENÇA

Saiba por que a candidíase é mais comum no verão e veja como se prevenir

Esta infecção, comum na estação, é causada por fungos do gênero candida e atinge principalmente a região íntima feminina

De acordo com a ginecologista Emilly Serapião, do Itaigara Memorial, "o fungo candida já habita naturalmente o corpo humano, mas pode se proliferar descontroladamente, levando ao desenvolvimento da candidíase, que se manifesta por prurido e corrimento vaginal". A especialista explica que o problema é mais frequente no verão devido à umidade, ao suor excessivo e à alteração do pH vaginal provocada pelo contato com água de mar e piscina.