LONGA DISTÂNCIA

Saiba quais corridas são mais disputadas pelos motoristas de app no verão

Motoristas descrevem critérios para ter melhor faturamento na alta estação

Larissa Almeida

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 03:00

Motorista de app Crédito: Reprodução

No verão, a movimentação de turistas em Salvador e a maior disponibilidade dos moradores para passeios formam uma combinação favorável ao trabalho dos motoristas de aplicativo. A demanda, nesse período, aumenta tanto que alguns deles têm até o privilégio de poder escolher, sem prejuízo, quais tipos de corrida aceitar. Por outro lado, há destinos e tipos de corrida que chegam a gerar disputa, tendo em vista o maior custo-benefício. >

De acordo com o motorista Roldiney da Silva, 50 anos, as melhores corridas são para o lado norte da cidade. “Não só no verão, mas em todo o ano, as melhores corridas são para o aeroporto e Litoral Norte. Algumas vezes, vale a pena fazer city tour também, porque tem um maior valor agregado por quilômetro rodado”, destaca. >

O motorista Cláudio Sena, 58, afirma que não costuma se preocupar tanto com o destino, mas com o valor cobrado por quilômetro rodado. Contudo, ele aponta que a plataforma pela qual trabalha tem uma política que reduz consideravelmente os ganhos por quilômetro rodado quando a distância é grande, o que faz com que, inevitavelmente, escolha as viagens com critério. >

“Se ela [a plataforma] cobra ao passageiro R$ 30 para sair da Praça Castro Alves para Ondina e repassa para o motorista R$ 20, está lindo, porque são cerca de 5,5 km. Nenhum motorista vai rejeitar uma viagem dessa. Só que quando a viagem é de Ondina para Praia do Forte, o percentual que a plataforma vai retirar chega a 40% ou mais. Assim, o valor para o motorista cai para menos de R$ 1/km. Então, tem muitos motoristas que não fazem o percurso”, aponta. >

Segundo Cláudio, as viagens que raramente são recusadas pelos colegas são as curtas que têm maior valor agregado. Para o motorista Lucas Silva, 35, essas não são recusadas, mas também não chegam a ser tão disputadas quanto as viagens que têm saída na Barra com destino final à Praia do Forte. “São as corridas ‘top”, frisa. >

Lucas aponta que viagens ainda melhores são aquelas em que o turista nota que o motorista é poliglota. “Eles ficam querendo city tour e é aí que o negócio fica bom. Geralmente o trajeto da Barra para o Litoral Norte fica por R$ 200 na ida e mais R$ 200 na volta. O city tour pela cidade pode variar muito [...] O máximo que fiz foi R$ 2,5 mil, no início da pandemia. Fiquei quatro dias à disposição de uma família. O valor foi R$ 1,5 mil, porém, eles me deram R$ 1 mil a mais”, lembra. >