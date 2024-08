VEÍCULOS

Saiba quais pontos de Salvador terão alterações de trânsito neste fim de semana

Seis eventos modificam o trânsito na capital baiana entre o sábado (31) e o domingo (1º)

Da Redação

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 20:21

Com uma faixa interditada, o trânsito é intenso na região da Ladeira do Cabula e Via Expressa Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Entre sábado (31) e domingo (1º), o tráfego de veículos será modificado em diferentes bairros da capital baiana para a realização de eventos. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) prestará apoio para a segurança viária e organização do fluxo de veículos nas imediações dos eventos. O acesso dos moradores as vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço.

Veja quais são os trechos afetados pelos eventos:

SÁBADO (31)

ALTO DE COUTOS: Devido à 11ª Parada LGBTQIA+ do Alto de Coutos, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos a partir das 13h, em uma faixa de tráfego, nas seguintes vias: Rua Seara (saída em frente a Farmácia Multimais), Rua São Geraldo, Rua 2 de Julho (chegada no Terminal Alto de Coutos).

BOCA DA MATA: A Marcha para Jesus, realizada no sábado na Boca da Mata, vai promover a interdição progressiva do tráfego a partir das 15h na faixa da direita das seguintes vias: Rua Boca da Mata (saída), Rua da Matriz, Rua Jardim Terra Nova (chegada no Conjunto Eng. Antônio Franco);

IMBUÍ: A 1ª Romaria Arquidiocesana de Catequistas, realizada no bairro Imbuí, neste sábado (31), provocará a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 15h, na faixa à direita, da Estrada do Curralinho, com saída do Santuário Mãe Rainha de Salvador, Av. Luis Viana Filho / Paralela, Rua das Araras, chegada no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

DOMINGO (1º)

SUBURBANA: Para a realização do Bando Anunciador, no domingo (1º), a partir das 8h, haverá Interdição progressiva do tráfego de veículos, na faixa direita, das seguintes vias: Rua Engenheiro Austricliano (saída da Capela Nossa Senhora das Graças), Largo do Tanque, Rua do Viaduto dos Motoristas, Rua 26 de Dezembro, Av. Afrânio Peixoto, Viaduto do Lobato, Av. Afrânio Peixoto (retorno após Igreja Universal), Travessa União, Rua Monteiro Lobato, Rua Rod. Sambra, Av. Afrânio Peixoto, Viaduto do Lobato, Rua Damião Barbosa, Rua Aterro do Joanes (chegada na Capela São Vicente de Paulo).

PARQUE SÃO CRISTÓVÃO: Devido à 2ª Parada LGBT+ do Parque São Cristóvão, haverá interdição progressiva do tráfego a partir das 14h nas seguintes ruas: Rua Manoel dos Santos Filho (saída do antigo Bar do Patrão), Rua Arquiteto Marcos Moreira Solter, Rua Centro (chegada no Final de Linha de São Cristóvão).

ORLA (DO FAROL DA BARRA AO FAROL DE ITAPUÃ): Para realização da Meia Maratona Farol a Farol, ao todo, cinco barreiras fixas serão posicionadas em diversos pontos do percurso, a partir de 00h, e mais 17 barreiras móveis serão instaladas, a partir das 2h, também do dia 1°.

Para início, está programada a interdição do tráfego, com liberação progressiva à medida da passagem dos atletas, de 4h a 7h, na Av. Oceânica, da Rua Artur Neiva, na Barra, até a Curva da Paciência, no Rio Vermelho.

Na faixa à direita, sentido Barra, entre o Largo do Lamarão e a Rua José Sátiro de Oliveira, a via será compartilhada com grades, o que ocorre também do lado direito, sentido Itapuã, entre a Rua Morro do Escravo Miguel e Avenida Milton Santos, e ainda na Av. Oceânica, sentido Barra, entre a Rua Eurycles de Matos e a Travessa Bartholomeu de Gusmão.

No Rio Vermelho, haverá interdição do tráfego de veículos, das 4h às 8h, também com liberação progressiva à passagem dos atletas, na Rua da Paciência, na faixa dupla à direita, sentido Itapuã, entre a Rua Eurycles de Matos e o Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis e Praça Colombo, até o Largo da Mariquita.

Os veículos que trafegam pelos trechos interditados especificados terão como opção de tráfego, no sentido Rio Vermelho / Barra, a Rua Eurycles de Matos, Av. Anita Garibaldi, Av. Milton Santos, Rua N, Rua Professor Sabino Silva. Já no sentido Ladeira da Barra / Ondina, a Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame - Chame, Av. Centenário. Veículos provenientes da Av. Cardeal da Silva, com destino ao Rio Vermelho, devem seguir pela Travessa Prudente de Morais, Rua da Paciência (sentido Ondina), Rua Eurycles de Mattos, Av. Anita Garibaldi.

Um desvio do tráfego está programado, no Largo da Mariquita, sentido Itapuã, para a Rua do Meio, entre 4h e 8h, com liberação progressiva à passagem dos atletas.

Outra interdição, das 4h às 9h, ocorrerá na faixa à direita da Rua Marquês de Monte Santo, Praça dos Jangadeiros, Av. Amaralina, Largo de Amaralina, Av. Octávio Mangabeira, até o Colégio Integral.

Das 4h às 10h, a interdição do tráfego acontece na Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, entre o Colégio Integral e o acesso ao Centro de Convenções Salvador, o que ocorre também Via Celia Fontenele, atrás do Centro de Convenções Salvador, também entre o retorno do Colégio IMEJA e o retorno da terceira ponte, sentido Av. Professor Pinto de Aguiar, e entre o retorno da terceira ponte, sentido Itapuã e o retorno após o SESC Piatã.

Os veículos que circulariam pelo trecho interditado com destino a Itapuã, terão como opção de tráfego seguir pela Av. Octávio Mangabeira, retorno em frente ao Rei do Pirão - Pituba, Av. Profº Magalhães Neto, entre o Colégio Integral e o Supermercado GBarbosa, Rua Avelino de Santana, Rua Dr. José Peroba, Rua Adelaide Fernandes Costa, Rua Dr. Raimundo Magaldi, Rua Arthur de Azevedo Machado, Rua Edístio Pondé, Av. Tancredo Neves, Av. Luiz Viana filho, Av. Prof° Pinto de Aguiar, Av. Ibirapitanga, Av. Tamburugy, Rua Rio Trobogi, Av. Orlando Gomes, Av. Octávio Mangabeira.

Nova interdição, também das 4h às 10h, na faixa à direita, na Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuă, entre o retorno situado após o SESC - Piatã e a Praça de Piatã, e entre a saída da Praça de Piatã até o Largo da Sereia. Interdição do tráfego de veículos, das 4h às 10h, na Rua Aristides Milton, sentido Stella Maris, Rua Prof. Souza Brito, Rua Farol de Itapuã e Praça Vinícius de Moraes.