ELEIÇÕES 2024

Saiba quais são as regras para divulgação de pesquisas eleitorais

O Tribunal Superior Eleitoral publicou, no dia 1° de março, um conjunto de resoluções sobre as regras para a disputa eleitoral deste ano. Entre elas, a Resolução n° 23.727/2024, que prevê algumas mudanças nas normas sobre as pesquisas eleitorais. O texto manteve o dia 1° de janeiro como a data inicial para o registro dos levantamentos no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), que precisa ser feito até cinco dias antes da divulgação.

No registro, as entidades e empresas devem fornecer informações sobre os contratantes e financiadores das pesquisas, com os respectivos números do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Também deverão ser divulgados o valor e a origem dos recursos, a metodologia utilizada e o período de realização do levantamento. Dados como plano amostral; ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; o nível de confiança e a margem de erro da pesquisa; o questionário completo aplicado; e o nome do profissional estatístico responsável pela pesquisa devem constar no cadastro.