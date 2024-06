ELEIÇÕES 2024

Número de pesquisas eleitorais dispara na Bahia: precisamos de tantas?

Número de sondagens já é 91% maior neste ano do que na comparação com o ano de 2020

Da Redação

Publicado em 25 de junho de 2024 às 07:30

Cientista político Antonio Lavareda Crédito: Divulgação

O número de pesquisas eleitorais feitas neste ano na Bahia já é 91% maior do que na comparação com o ano de 2020, quando ocorreu a última eleição municipal. Entre 1° de janeiro e 17 junho de 2024, 130 foram registradas no estado. No mesmo período, há quatro anos, 68 foram cadastradas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O crescimento de sondagens de opinião é positivo. Quem diz isso é o cientista político Antonio Lavareda. Para ele, a ampla divulgação de pesquisas gera, consequentemente, mais informação para orientar os eleitores em relação ao “significado das candidaturas, os apoios respectivos e a força eleitoral dos postulantes”. Até mesmo quando há discrepâncias entre as consultas.

"Também é positivo na medida que ajuda os eleitores a entenderem que pesquisas são apenas fotografias do momento, quando captadas com métodos diferentes frequentemente geram resultados diferentes, e que muita água passa sob a ponte até o fechamento das urnas no dia das eleições”, complementa Lavareda.

O aumento dos institutos de pesquisas também contribui para ampliar o número de sondagens de opinião. “Cada vez mais o político sabe que não dá para ele ser candidato sem pesquisa porque ele precisa de mais detalhes”, diz Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas, que realizou três levantamentos na Bahia neste ano, todos encomendados pelo portal Bahia Notícias.

Entre os cinco maiores colégios eleitorais do Brasil, a Bahia ocupa o segundo lugar em número de consultadas, atrás apenas de São Paulo (maior colégio eleitoral do país). Até o último dia 17, os paulistas haviam registrado 148 pesquisas. Depois do estado baiano, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul compõem a lista com, respectivamente, 95, 58 e 10 levantamentos registrados.